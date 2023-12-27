شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تنتظر أسواق النفط العالمية في العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أسواق النفط العالمية لبعض الرياح المعاكسة والتحديات في عام 2024، فربما يكون الركود وشيكًا في ظل التباطؤ العميق للاقتصادات الكبرى في العالم والطلب الأقل من المتوقع على النفط من قبل الصين، علاوة على انخفاض معدلات الإنتاج، ما يجعل كل ذلك من التحديات الكبيرة أمام أسواق النفط في عام 2024، وفق ما ذكره محللون لشبكة "يورو نيوز بيزنس" الأوروبية.

أداء سوق النفط في عام 2023

يمكن تحديد أسواق النفط في عام 2023 بخصائص معينة، حيث كانت الظاهرة الأوضح في اتجاه كبار المنتجين إلى القيام بتخفيضات مطولة في الإنتاج من قبل مجمعة أوبك بلس وأوبك التي يتم من خلالهما ضخ 40% من إمدادات النفط العالمية.

وفي أبريل 2023 أعلنت المجموعة عن تخفيضات إضافية قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا بناءً على اتفاق للتخفيض جرى الاتفاق عليها مسبقًا بنحو 2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر 2022. ويتوافق هذا مع حوالي 3.66 مليون برميل يوميًا من التخفيضات التي تعادل حوالي 3٪ من الطلب العالمي على النفط وكان رد فعل الأسواق إيجابيا على هذا التطور وارتفعت أسعار النفط.

حرص سعودي على توازن سوق النفط

واكتسب هذا الاتجاه المزيد من الزخم عندما قررت المملكة العربية السعودية في يونيو 2023 التطوع بتخفيضات إضافية قدرها مليون برميل يوميًا "بهدف دعم الاستقرار والنمو وتوازن أسواق النفط".

وبلغت أسعار النفط ذروتها عند 97 دولارًا بزيادة قدرها 25% منذ يونيو 2023. ومؤخرًا في نوفمبر وافقت أوبك بلس أيضًا على تمديد التخفيضات إلى الربع الأول من عام 2024.

أزمات الصين ونشاط التصنيع بأمريكا

بصرف النظر عن ذلك، يستمر الانتعاش الاقتصادي البطيء في الصين في إحباط أي ارتفاع مستدام وكبير في أسعار النفط. وسجلت الدول الأوروبية أيضًا تباطؤًا اقتصاديًا مع انخفاض الطلب على النفط في ألمانيا بمقدار 90 ألف برميل يوميًا في عام 2023. علاوة على ذلك انخفض نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لمدة 13 شهرًا متتاليًا.

ارتفاع الطلب على النفط

لكن نقطة المعادلة لكل ما سبق من أسباب قد تتوازن وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل.

وقالت إن استهلاك العالم من النفط سيزيد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024 وسيساهم الإنتاج الملحوظ من المنتجين من خارج أوبك أيضًا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في العرض العالمي. وتختلف توقعات أوبك لعام 2024 قليلاً عن توقعات وكالة الطاقة الدولية حيث ترى ارتفاعًا قدره 2.25 مليون برميل يوميًا.

توقعات أسعار النفط

فيما يتعلق بالأسعار، ففي حالة حدوث الركود العالمي نظرًا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد يكون متوسط الأسعار ما بين 80 دولار إلى 81 دولار وفقًا لتوقعات بنك "جولدمان ساكس". وتتقارب هذه التوقعات مع توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن سعر خام برنت عند 82.57 دولارًا للبرميل في عام 2024. ولا يزال بنك باركليز في الجانب الأعلى ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 93 دولارًا في عام 2024 بينما تعتقد ستاندرد آند بورز جلوبال أن سعر 85 دولارًا أكثر ملاءمة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق النفط ارتفاعات مقبلة تحت وقع استمرار الأزمات السياسية والحروب، لكن ما سيحد من ذللك وفرة في العرض في العام المقبل 2024 بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة والذي وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوياته عند 13.24 مليون برميل يوميًا.

علاوة على ذلك، فإن البرازيل وجويانا والنرويج وكندا ستبقي الأسواق مملوءة بما يكفي من النفط. ويجيب ذلك أيضًا على سؤال حول ما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار في عام 2024، وهو ما يقول بأنه في ظل وفرة المعروض وبدون اشتعال للأحداث السياسية فإن فرص حدوث ذلك أقل مما سبق.