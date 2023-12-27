شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تطلب إلغاء حظر ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت شركة «آبل» الأمريكية العملاقة طلباً لاستئناف الحكم الصادر بحظر ساعاتها «آبل ووتش» بناءً على شكوى من شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية "ماسيمو" بسبب انتهاك الملكية الفكرية، وذلك بعدما رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق التصويت ضد قرار المحكمة الأمريكية الصادر ضد الشركة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقف حظر «آبل ووتش»

قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة طلبًا طارئًا يوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لوقف الحظر. وطلبت من الدائرة الفيدرالية وقف الحظر مؤقتًا على الأقل حتى تقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ما إذا كانت الإصدارات المعاد تصميمها من ساعاتها تنتهك براءات اختراع شركة ماسيمو وتعليق الحظر بينما تنظر المحكمة في طلب شركة آبل.

وقالت آبل إنه من المقرر أن يتخذ مكتب الجمارك قراره في 12 يناير 2024. فيما اتهمت شركة ماسيمو شركة آبل بانتهاك المعايير بأخذ وتوظيف موظفيها وسرقة تقنية "قياس التأكسج النبضي" التي ابتكرتها ودمجها في ساعاتها آبل واتش دون إذن في استيلاء علني من قبل آبل.

حظر آبل ووتش

حظرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية واردات ومبيعات ساعات آبل لقراءة معدلات الأكسجين في الدم. وأدرجت شركة آبل ميزة مقياس التأكسج النبضي في ساعاتها الذكية بدءاً من طراز سيرس 6 Series 6 في عام 2020. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء إن الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قررت عدم إلغاء الحظر بعد مشاورات متأنية، وأصبح قرار مركز التجارة الدولية نهائيًا في 26 ديسمبر.

قالت شركة آبل:"نحن نختلف بشدة مع القرار وأمر الاستبعاد الناتج عنه وسنتخذ جميع الإجراءات لإعادة طرارزات آبل واتش سيرس 9 وآبل واتش ألترا 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن". وبعد هذا القرار، علق متحدث باسم شركة ماسيمو وقال بأنه "انتصار لنزاهة نظام براءات الاختراع الأمريكي وفي نهاية المطاف يعد الأمر انتصارًا للمستهلك". وبحسب محللين فقد يستمر التداول في المحاكم حتى الحصول على حكم نهائي في القضية لمدة عام تقريبًا.

وقف مبيعات الساعات الذكية

أوقفت شركة آبل مبيعات ساعاتها الذكية من طرازي سيرس 9 وألترا 2 مؤقتًا في الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي على الرغم من أن الحصول على الساعات يظل أمرًا غير محظور ومتاح لدى تجار التجزئة الآخرين بما في ذلك لدى منافذ عدة منها شركة "أمازون" و"بيست باي" و"وال مارت".

إيرادات آبل

حققت شركة آبل قفزة كبيرة من خلال الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات والتي يأتي على رأسها ساعات آبل واتش وسماعات آيربودز وغير ذلك من المنتجات وذلك بإيرادات تصل قيمتها 8.28 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 وفقًا لتقرير حول الأرباح من قبل الشركة.