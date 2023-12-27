شكرا لقرائتكم خبر عن معاون جهاز أكتوبر الجديدة يكشف تفاصيل الخدمات داخل مشروع غرب المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ضياء الدين عمار، معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبرالجديدة ، تفاصيل المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها داخل منطقة غرب المطار بالمدينة والتي تتضمن أكثر من 70 ألف وحدة سكنية.

وأضاف المهندس ضياء الدين عمار، لـ ”الخليج 365” أن مشروع غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يتضمن تنفيذ عدة مشروعات خدمية، منها تنفيذ نادى رياضى على مساحة 100 ألف متر مربع بواقع 25 فدان، ويتضمن نحو 6 منشات داخلية، منها مبنى اجتماعى، وصالة ألعاب، وسوق تجارى ، ومدرجات، وحمام سباحة أوليمبى، وحمام سباحة أطفال، موضحا أن نسبة الإنجاز وصلت لنحو 40%.

وأضاف معاون رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، ان منطقة غرب المطار تتضمن أيضا تنفيذ عدد 4 مدارس نظام الـ 33 فصل، وعدد 6 أسواق تجارية، وعدد 6 حضانات، وعدد 4 وحدات صحية، ومركز شباب، يتضمن حمام سباحة.

كما كشف عن موعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان الاجتماعى والتي تتضمن تنفيذ 10 الاف وحدة سكنية، حيث من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 3000 وحدة من إجمالي 10 الاف وحدة، ومن المتوقع تسليمها لصندوق الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لتسليمها للحاجزين اعتبارا من نهاية يناير المقبل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد في وقت سابق، بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وضبط العمران، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة، بجانب المساهمة في توفير فرص عمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.