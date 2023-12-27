تراجع أسعار الذهب 100 جنيه في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب واصلت الانخفاض اليوم لتسجل الآن 3220 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة ب 3330 سعر اغلاق أمس لنفس العيار.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة ، في تصريحات صحفية، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم اجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين و غيرهم من قرار رئيس الوزراء باعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية و هو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا علي الأسعار خلال اليومين الماضيين و بين المعروض المحدود بالأسواق.

وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك ساهم في وقت سابق من خلق توازن في الأسواق وزيادة معروض الذهب واتزان السوق بعد القفزات الكبيرة في شهر أبريل ومايو 2023 لتعود بعدها الأسعار لنصابها الطبيعى.