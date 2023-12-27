شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: البيئة الاستثمارية في المملكة غنية بالمزايا والتسهيلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ضمّ عددًا من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، وذلك على هامش منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي أقيم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس.

وأوضح أن القطاعات النوعية في اقتصادي المملكة وتونس تزخر بفرص واعدة ومجدية وجديرة بالاستغلال من رجال الأعمال في البلدين، مبينًا أن الرؤية التنموية لقيادتي المملكة وتونس، تفسح مجالًا واسعًا للقطاع الخاص كي يسهم بشكل فعّال وبنّاء في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في الدولتين.

الاستثمار في المملكة

لفت وزير الصناعة والثروة المعدنية النظر إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة غنية بالمزايا والمحفزات والتسهيلات، التي تُيسر إقامة المشاريع في أوقات قصيرة، في مدن صناعية حديثة تتمتع ببنية تحتية متطورة، كما تضاعف العوائد المتوقعة من أي مشروع.

حضر أعمال الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التونسية لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي؛ بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.