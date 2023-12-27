شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.013 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 3.03%، واستحوذت المؤسسات على 33.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.7%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 163.8 مليون جنيه، 206 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 6432 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 0.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.96%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.73%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.442 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 0.152 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 11.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 121.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.