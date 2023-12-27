شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع الأخير من 2023 على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أسبوع قلصته العطلات، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بدعم من انتعاش الأمل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أوائل مارس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة.

وارتفع قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة ويضم أسهم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا 0.7 بالمئة. وصعدت أسهم العقارات 0.8 بالمئة.

الأسهم الأوروبية

انخفضت أسهم شركات شحن أخرى مثل هاباج لويد وفرونتلاين وهوج أوتولاينز ما بين 1.3 و8.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خفيفة مع عودة المتداولين من عطلة عيد الميلاد الطويلة، ومع بقاء أيام تداول قليلة في عام 2023.

وساعدت سلسلة المكاسب التي حققها المؤشر ستوكس 600 على مدار سبعة أسابيع على دفع المؤشر القياسي للارتفاع نحو 13 بالمئة حتى الآن هذا العام، مع تسجيل شركات التجزئة والتكنولوجيا أفضل أداء بين القطاعات.

وارتفعت الأسواق العالمية منذ منتصف ديسمبر بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر إلى توقعات مماثلة.