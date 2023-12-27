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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الطائف نظمت لقاء حواريا، ناقش فيه مجموعة من المختصين والمهتمين عددا من المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي بالطائف، إضافة إلى تفعيل موسم الشتاء بالمحافظة، وطرق جذب المستثمرين للمشاريع السياحية النوعية. وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا مع وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، بطرح مجموعة من المحاور والاقتراحات، منها: السياحة الريفية، وتطوير آليات استخراج الرخص السياحية، إضافة إلى أهمية حصر المشاريع السياحية بالطائف، والإعلان والترويج لها، ومدى الاحتياج.

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