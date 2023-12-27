وكيل وزارة

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وشملت الجولة عددا من الحاضنات في شرق الدمام والواجهة البحرية، وفي وسط الدمام، حيث تعرّف على جهود الأمانة خلال تنظيم مواقع الحاضنات ومشروع (بسطة)، الذي يعد كيانا تنمويا متخصصا في تأهيل وتمكين وتطوير أعمال الطموحين من الباعة الجائلين والأسر المنتجة.
وأوضحت أمانة الشرقية، أن عدد الحاضنات البلدية التابعة للأمانة (24) حاضنة، بينما يبلغ عدد منافذ البيع (88) منفذا منتشرة في عدد من المواقع، مؤكدة سعيها إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للممارسات الخاطئة للباعة الجائلين في أسواق النفع العام ومناطق الأنشطة الخدمية والأسواق التجارية، وتنظيم البسطات.
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