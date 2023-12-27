هيئة النقل

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وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الاجتماعات ركزت على ضرورة المواءمة بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال تنفيذ مشاريع نقل البضائع والركاب بالسكك الحديدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي.
وناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات الحيوية والتحديات التي تواجه صناعة النقل بالخطوط الحديدية، متضمنة إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز فعاليته على المستوى العالمي.
يذكر، أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) يلعب دورا محوريا كمنظمة غير ربحية تمثل صناعة السكك الحديدية عالميا، إذ يعمل على تطوير معايير تبادل المعلومات ونشرها لقطاعات السكك الحديدية .
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