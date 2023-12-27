شكرا لقرائتكم خبر صندوق الموارد يحذر غير الملتزمين بضوابط الإعانة باسترداد المبالغ المصروفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل إلى ضرورة الالتزام بضوابط البرنامج، وعدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق الالكتروني نيابة عنهم لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات، حيث يعد ذلك مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج ويحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين.

وأكد الصندوق على المستفيدين بعدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الالكتروني لأي أشخاص أو جهات مثل حسابات تقديم الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الحسابات التي تقوم بهذه المخالفات من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ويهدف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين من برنامج إعانة البحث عن عمل إلى تمكينهم من الاطلاع وتنفيذ المهام والالتزامات الدورية في البرنامج مثل: حضور خدمات الإرشاد المهني، والدورات التدريبية والتأهيلية، وغيرها من خدمات الصندوق؛ بغرض مساعدتهم في تطوير مهاراتهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالقطاع الخاص، ويعد هذا الإجراء مؤشر لجدية المستفيد بالبحث عن عمل، وبالتالي أهليته للإعانة المالية، وخدمات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.

مستفيدو برنامج إعانة البحث عن عمل:

الدعوة إلى:

ضرورة الالتزام بضوابط البرنامج.

عدم الاستعانة بأشخاص أو جهات للدخول لموقع الصندوق نيابة عنهم.

عدم الاستعانة بأشخاص لإجراء التقديم أو الدخول الأسبوعي أو القيام بالمهام والالتزامات.

التحذير من:

تعد الاستعانة بالأشخاص مخالفة لتنظيم ولائحة البرنامج.

يحق للصندوق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المخالفين.

التأكيد على:

عدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الالكتروني لأي أشخاص أو جهات.

إفشاء البيانات قد يترتب عليه إساءة استخدامها في عمليات مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يتم التعامل مع الحسابات المخالفة من خلال رصدها وتتبعها بالتعاون مع الجهات الرقابية.

اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحسابات المخالفة التي سيتم ضبطها.

أهداف إجراء الدخول الأسبوعي للمستفيدين: