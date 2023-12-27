شكرا لقرائتكم خبر مختصو مكافحة الاحتيال السيبراني بـ«ساما» ينهون برنامجا مكثفا بجامعة كامبريدج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجانب التقني والعاملة في البنك المركزي السعودي «ساما»، والقطاع البنكي في المملكة، برنامجهم التدريبي بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مبادرة وطنية أطلقها البنك لتنمية وتطوير مهارات وقدرات منسوبيها المتخصصين في هذا المجال، وممثلين لـ11 بنكا محليا.

وتهدف المبادرة التي امتدت لما يربو على 3 أشهر، إلى إشراك المتدربين في برنامج تطويري مكثف ومتخصص في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني، إضافة إلى اطلاعهم على التجارب الدولية والأحداث الواقعية لإدارة مكافحة الاحتيال، والتعرف على طرق الكشف عن الاحتيال لمنع حدوثه، وتطبيق عملي للمتدربين في بنوك ومؤسسات مالية عالمية.

وتضمن البرنامج مرحلتين: تمثلت الأولى في دورات تدريبية لتطوير المهارات، وجلسات توعوية عن مكافحة الاحتيال،.

فيما ركزت المرحلة الثانية على التدريب النظري والتطبيقي المكثف في مجال مكافحة الاحتيال، وشملت 4 مرتكزات رئيسة، هي: أساسيات الاحتيال، وسيناريوهات تطبيقية، وتحقيقات سيبرانية، والتطبيق العملي.

وتأتي مبادرة البنك المركزي السعودي بتبني وإطلاق مثل هذه البرامج الرائدة محليا ودوليا، انطلاقا من أهدافه الوطنية الرامية إلى مواجهة التهديدات السيبرانية التي تواجه المنظمات والأفراد.

يذكر، أن البرنامج التدريبي يضم 40 خبيرا دوليا في مكافحة الاحتيال المالي من الأكاديميين في جامعة كامبريدج، وممثلي القطاع العام، ومستشارين خارجيين قدموا للمتدربين شروحا نظرية وتطبيقية عن أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه المنظمات المالية، وكيفية التصدي لها بطرق ممنهجة ومدروسة، بغرض الوصول لأحدث الممارسات المستخدمة في حوكمة مكافحة الاحتيال، وفهم الترابط بين الاحتيال والجرائم المالية والسيبرانية.

برنامج تدريبي على مكافحة الاحتيال السيبراني

المشاركون:

متخصصون من «ساما»

ممثلون لـ11 بنكا محليًا.

المكان جامعة كامبريدج.

المدة 3 أشهر.

البرنامج تضمن:

إشراك المتدربين في برنامج مكثف بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني.

اطلاعهم على التجارب الدولية والأحداث الواقعية لإدارة مكافحة الاحتيال.

التعرف على طرق الكشف عن الاحتيال لمنع حدوثه.

تطبيق عملي للمتدربين في بنوك ومؤسسات مالية عالمية.

مراحل البرنامج:

الأولى: دورات تدريبية لتطوير المهارات، وجلسات توعوية عن مكافحة الاحتيال.

دورات تدريبية لتطوير المهارات، وجلسات توعوية عن مكافحة الاحتيال. الثانية: التدريب النظري والتطبيقي المكثف في مجال مكافحة الاحتيال.

شملت 4 مرتكزات رئيسة: