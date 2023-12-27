4 شركات تستدعي 28 ألف سيارة في كوريا لإصلاح عيوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعت 4 شركات في كوريا الجنوبية أكثر من 28 ألف سيارة بسبب عيوب فنية.

وأوضحت وزارة النقل الكورية، أمس أن 4 شركات سيارات قررت استدعاء أكثر من 28 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة فيها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الشركات الأربع هي بي.إم.دبليو كوريا الفرع الكوري الجنوبي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، وتسلا كوريا التابعة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، وشركة مرسيدس بنز الألمانية وكيا كورب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة والنقل في بيان إن الشركات الأربع تستدعي طوعا ما مجموعه 28,445 سيارة من 14 طرازا.

وتشمل المشكلات مكونا معيبا في نظام العاكس في السيارة موديل 3 من تسلا ومشكلات برمجية في جهاز التحكم في ثبات السيارة في طراز جي.إي.إل 350 إي 4 ماتيك من مرسيدس بنز ومشكلات برمجية في نظام الصوت لسيارة آي5 إي درايف 40 من بي.إم.دبليو.

وخلل في مضخة الوقود لسيارة كيا ستينجر الرياضية.

الشركات الأربع:

بي. إم. دبليو كوريا.

تسلا كوريا.

شركة مرسيدس بنز الألمانية.

كيا كورب الكورية.

إجمالي السيارات: 28,445 سيارة.

عدد الطرازات: 14 طرازا.

المشكلات: