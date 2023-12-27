تفاهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمـة للزراعيين

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وقع المذكرة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التحول في تقديم الخدمات الزراعية من خلال إسنادها من قبل الوزارة إلى الشركة، وتعزيز التكامل مع جميع فروع الوزارة فيما يتعلق بالأعمال التي تسهم في دعم إنتاجية القطاع الزراعي.
وبحسب المذكرة، تتولى الوزارة أعمال الرقابة والامتثال والمتابعة وتقديم الدعم والتنسيق في جميع أعمال الخدمات المسندة من خلال توفير مواقع العمل، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
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