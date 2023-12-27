شكرا لقرائتكم خبر تفاهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمـة للزراعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، بمقر الوزارة في الرياض، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع الزراعي.

وقع المذكرة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التحول في تقديم الخدمات الزراعية من خلال إسنادها من قبل الوزارة إلى الشركة، وتعزيز التكامل مع جميع فروع الوزارة فيما يتعلق بالأعمال التي تسهم في دعم إنتاجية القطاع الزراعي.

وبحسب المذكرة، تتولى الوزارة أعمال الرقابة والامتثال والمتابعة وتقديم الدعم والتنسيق في جميع أعمال الخدمات المسندة من خلال توفير مواقع العمل، إضافة إلى تزويد الشركة بالبيانات والمعلومات المطلوبة.