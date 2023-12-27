طرح مشروع تعديل مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية لطلب المرئيات

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وأوضح البنك المركزي في بيان أمس، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي» خلال (15) يوما لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على المشروع خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، من تغيرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.
مشروع تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية
- تاريخ بداية الاستطلاع 27/12/2023
- تاريخ نهاية الاستطلاع 11/01/2024
- القطاع: المال والرقابة.
- حالة المشروع: قيد الاستطلاع.
- النوع: إطار تنظيمي.
- الجهة: البنك المركزي السعودي.
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