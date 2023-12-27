شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط 2%.. وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط بنسبة 2% اليوم الأربعاء، لتمحو مكاسب اليوم السابق، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولارًا، أو 1.8%، لتبلغ عند التسوية 79.65 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولارًا، أو 1.9%، ليبلغ عند التسوية 74.11 دولارًا للبرميل.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

أنهى الخامان الجلسة أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 2%، إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن.

وأظهر استطلاع أولي، أجرته رويترز، أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير والبنزين قد ارتفعت.

ومن المتوقع صدور تقارير المخزونات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء وغدا الخميس على التوالي، أي بعد يوم من الموعد المعتاد لكلا التقريرين بسبب عطلة عيد الميلاد.