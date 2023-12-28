شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية: إطلاق معرض التصنيع المحلى 13 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محمد المهندس، أنه تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وكافة الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية فى معرض تعميق التصنيع المحلى على أن تكون تكلفة الاشتراك فى المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تهدف من خلال هذا المعرض أيضا إلى تحقيق التكامل بين جميع مراحل التصنيع والصناعات المغذية والمساهمة في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص بالأسواق الخارجية.
وأكد محمد المهندس أنه تم توجيه الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض هذا فضلا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليا بعقد عدد من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء فى الإسكندرية أو العاشر من رمضان أو مدينة أكتوبر للتعريف بأهمية المعرض والمشاركة فيه.
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