شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تساهم بـ"الروبيكى" وتسعى لتحويلها لمدينة صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تساهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2022، على أن يكون ذلك على مرحلتين، وفق قرار حديث من مجلس الوزراء.
وتسعى هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لجعل مدينة الروبيكي المتخصصة في الجلود والدباغة بمثابة تجربة رائدة يحتذى بها في التحول كمدينة صناعية صديقة للبيئة من خلال دعم إدارة المنطقة والشركات لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التوازن بين زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري وحماية البيئة من خلال خلق مدن صناعية مستدامة.
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