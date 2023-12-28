شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد السفن العابرة لقناة السويس تسجل زيادة 10% أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالى أعداد السفن العابرة لقناة السويس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالى السفن نحو 2345 سفينة فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كان نحو 2131 سفينة فى نفس الشهر من العام الماضى 2022، بنسبة زيادة بلغت 10٪.

وكان عدد ناقلات البترول نحو 705 ناقلات في شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 590 ناقلة بترول في نفس الشهر من العام الماضي 2022 ، بزيادة بلغت نحو 115 ناقلة بترول.

وسجلت عائدات قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 26.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت نحو 800 مليون جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2022، والتي كانت نحو 14.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.9 مليار جنيه.