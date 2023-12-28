الاقتصاد

الأسواق اللندنية.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2797 دولار أمريكي، بزيادة 0.56%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1525 يورو بزيادة 0.02%.

ارتفاع الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.36%.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 27.44 نقطة، عند 7724.95 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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