شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق اللندنية.. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2797 دولار أمريكي، بزيادة 0.56%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1525 يورو بزيادة 0.02%.
ارتفاع الأسهم البريطانية
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.36%.
فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 27.44 نقطة، عند 7724.95 نقطة.