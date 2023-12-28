شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم.. تراجع البطاطس والبسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، هبوط سعر البطاطس فى الأسواق بحوالى 3 جنيهات وكذلك سعر البسلة تراجع حوالى 2 جنيه فى أسواق الجملة مما ينعكس على الأسعار للمستهلكين.
وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيها والخيار البلدى من 6 إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.
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