شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعاملات ضعيفة.. وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف في تعاملات ضعيفة يوم الأربعاء، في ظل عدم وجود أخبار مؤثرة تذكر لتحفيز السوق.

وكان التداول خفيفًا وتأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بين مكاسب وخسائر متواضعة طوال الجلسة، وواصلت المؤشرات الثلاثة المسار في طريق تحقيق مكاسب شهرية وربع سنوية وسنوية.

وحام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أقل من 1% من أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56 نقطة الذي بلغه في الثالث من يناير 2022، وحقق مؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسيًا جديدًا.

ارتفاع المؤشرات الرئيسية

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.75 نقطة، أي 0.16%، ليغلق عند 4782.50 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 27.40 نقطة، أي 0.18%، ليصل إلى 15101.97 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 117.94 نقطة أو 0.31% إلى 37663.27 نقطة.

وفي أعقاب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة، تتزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في إصدار أول خفض لسعر الفائدة في شهر مارس، ما يدعم الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة ويمنح مؤشرات وول ستريت الرئيسية اتجاهًا تصاعديًا.