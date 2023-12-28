شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية، عن آخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم الخميس والتى سجلت مستويات تتراوح ما بين 250 و330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وذكر تقرير بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وأشارت شعبة القصابين في وقت سابق إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.