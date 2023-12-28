شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3% إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.3% أيضًا إلى 74.35 دولار للبرميل.

مخزونات الخام الأمريكية

ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقًا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.