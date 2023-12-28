شكرا لقرائتكم خبر عن مدفوعة بتعثر الدولار.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، مع وصول عوائد الدولار والسندات إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2086.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار.

وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في 3 أعوام بارتفاع قدره 14%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولار للأوقية.

تقلبات أسعار الفائدة

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، ما زاد أيضًا من جاذبية الذهب، ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.42 دولار للأوقية، وتتجه إلى إنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2%.

وصعد البلاتين 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر عند 999 دولارًا.

كما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1156.16 دولار، ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.