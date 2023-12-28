شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سنوي بمعدل البطالة للسعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، أن معدل البطالة بالنسبة للسعوديين بلغ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.

وبحسب التقديرات، انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية حيث بلغ 51.6٪، بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.

معدل البطالة الإجمالي في السعودية

بلغ معدل البطالة الإجمالي في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين بلغ 5.1% في الربع الثالث من عام 2023م، بارتفاع عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وبانخفاض بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م.

ووفقا للتقديرات انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية حيث بلغ 47.2% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.1 نقطة

مئوية عن الربع الثالث من عام 2022م

مشاركة السعوديات في القوى العاملة

وارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ %35.9، كما ارتفع معدل المشتغلات إلى السكان بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى

٪30.1، وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 16.3٪، وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 66.8% و63.7% على التوالى، واستقر معدل البطالة عند 4.6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وأظهرت النتائج المتعلقة بالسعوديات في سن الشباب (15-24 سنة) استقرارا في معدل المشاركة في القوى العاملة ومعدل المشتغلات إلى السكان في الربع الثالث من عام 2023م، عند 18.5 و13.8 على التوالي، وسجل معدل البطالة انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية، حيث بلغ 25.3 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

في المقابل شهدت النتائج المتعلقة بالشباب السعوديين الذكور انخفاضا في معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 36.5 وانخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 31.5، وارتفاعا في معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة

وأظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2023م للسكان السعوديين الذكور والإناث في سن العمل الأساسي (25 و54 عاما) ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية حيث بلغ 68.2 واستقرار معدل المشتغلين إلى السكان عند 62.8 وفي المقابل ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 77.9، بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.

وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2023م انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.

واستخدم المتعطلون السعوديون مجموعة متنوعة ومتعددة من أساليب البحث النشط عن عمل، وذلك بمتوسط 4.8 أسلوب نشط لكل باحث عن عمل، حيث كان أسلوب

سؤال الأصدقاء أو الأقارب عن فرص التوظيف أكثر أساليب البحث عن عمل استخداما وذلك بنسبة 84.8 يليه أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة بنسبة 773.4، ثم

استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بنسبة 61.5%.

وأظهرت النتائج أن 94.7% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، وأن 61.7% من السعوديات المتعطلات و 47.8% من السعوديين

المتعطلين يقبلون أن تبلغ مدة التنقل إلى العمل ساعة واحدة على الأكثر.

وأفاد %75.8 من السعوديات المتعطلات، و89.5% من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر في اليوم الواحد.