شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبد الدولار خسائر كبيرة اليوم الخميس، ويتجه إلى تسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية، مع تأثر الأسواق بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة العام المقبل.

ومع اقتراب العام من نهايته، من المتوقع أن تكون هناك سيولة ضئيلة وتحركات محدودة حتى العام الجديد.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.81، وانخفض المؤشر 0.5% أمس الأربعاء، ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6% هذا العام، لينهي عامين متتاليين من المكاسب القوية.

ويظل تركيز المستثمرين منصبًا على توقيت تخفيض الاتحادي لأسعار الفائدة.

اليورو يتجه لمكاسب سنوية

وزاد اليورو 0.09% إلى 1.1113 دولار ليظل دون أعلى مستوى في 5 أشهر عند 1.1122 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية 3.7% في أقوى أداء لها منذ 2020.

أما الجنيه الإسترليني فوصل في أحدث التداولات إلى 1.2813 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس، ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب 6% هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

ويتوقع المستثمرون ألا يكون بنك إنجلترا قادرًا على خفض أسعار الفائدة مثل المركزيين الأمريكي والأوروبي، وذلك بالنظر إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة.

ارتفاع الين الياباني

وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.23% إلى 141.50 للدولار، ليقترب من ذروة 5 أشهر عند 140.95 التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.

وزادت العملة الآسيوية 4% مقابل الدولار في ديسمبر، وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، وسط توقعات متزايدة بأن بنك اليابان قد يتخلى قريبًا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وعلى مدار العام، هبط الين 7% مقابل الدولار.