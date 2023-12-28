شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. لمؤشر نيكي يغلق منخفضا مع ارتفاع الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكي 0.42 % إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من 1 % في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 % إلى 2362.02 نقطة.

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وقال محللون: "تراجع المؤشر نيكي مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بعد مكاسبه الحادة في الجلسة السابقة". كما لم يجد المستثمرون أسبابا لشراء الأسهم وسط ارتفاع الين مقابل الدولار".

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأمريكية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.

وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو للملابس 0.73 %. ونزلت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.22 % و0.6 % على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.05 %، وهبطت شركات الشحن 3.44 في المئة وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

