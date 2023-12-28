شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القليوبية يتابع انتشار المعدات لشفط مياه الأمطار بشوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع تحذيرات هيئة الارصاد الجوية بإحتمالية سقوط الأمطار.

كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.