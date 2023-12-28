الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 218 ريالا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 218 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس استقرارها، عند آخر مستوياتها في إغلاق أمس الأربعاء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) 218.09 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 اليوم الخميس، 249.24 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 228.47 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم الخميس 218.09 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 186.93 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 اليوم الخميس نحو 145.39 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 124.62 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس 7751 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 249.238 ألف ريال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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