شكرا لقرائتكم خبر عن 1975 دولارا سعرا متوقعا للذهب في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي إن سوق الذهب شهد الكثير من الاضطرابات خلال عام 2023، وارتفع إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزاً 2,100 دولار قبل أن يشهد تراجعاً ويستقر حول مستوى 2,050 دولار، متوقعا أن تصل أسعار الذهب في الربع الأول من العام المقبل إلى 1975 دولارا، إذ يشهد السوق حالة من عدم الاستقرار في المستقبل.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ سعر الذهب في الربع الثاني من 2024 نحو 2000 دولار، بينما في الربع الثالث، 2050 دولارا، في حين يصل في الربع الأخير إلى 2100 دولار.

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تراجع معدلات التضخم

أضاف التقرير إلى أن البيانات الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى تباطؤ محتمل للتضخم، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر تدرجاً لرفع أسعار الفائدة. مما قد يؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي، الأمر الذي يسهم عادة في ارتفاع أسعار الذهب، وزيادة الطلب على المعدن الثمين.

ونوه بأن العالم لا يزال يمر بحالة من عدم الاستقرار نتيجة استمرار الصراع في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في تايوان، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير يشهد الذهب ازدهاراً خلال فترات عدم الاستقرار، إذ يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم، كونه أحد أصول الاستثمارية التي تعتبر ملاذاً آمناً.

ووفقا للتقرير تواظب البنوك المركزية على شراء الذهب، وإن كان بمعدلات تقل بشكل طفيف عن عام 2022، مما يدل على ثقتها بأنه سيحافظ على قيمته على المدى الطويل. يشكل هذا الطلب الثابت أساساً متيناً لسعر الذهب.

مؤشرات على التراجع

وأوضح أن التهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث ركود عالمي يؤدي إلى إضعاف إقبال المستثمرين على الأصول التي تحمل مجازفة كبيرة مثل الذهب.

ولفت على أن على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي مؤخرا إلا أنه قد يستعيد قوته إذا حملت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية أو خفت التوترات الجيوسياسية، إذ يمكن أن يضغط مثل هذا السيناريو مرة أخرى على أسعار الذهب.

وأفاد بأن بعض المستثمرين، بعد عام رائع، يختار الاستفادة من مقتنياتهم من الذهب، مما يؤدي إلى تصحيحات مؤقتة في الأسعار.

وذكر أن سوق الذهب حالياً يقف أمام منعطف حرج. ففي حين أن العديد من العوامل تدعم التوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب، لا تزال هناك مخاطر كبيرة. وينصح حالياً بالتعامل مع سوق الذهب بتفاؤل حذر.

أسعار الفائدة

وقال التقرير الصادر عن "سي بي تي ماركتس": إن القرار القادم الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة سيكون له تأثير كبير على الدولار، وبالتالي الذهب.

وأضاف أن إذا استمر التضخم في الانخفاض، فسيكون ذلك مؤاتياً للذهب، ولكن إذا ظلت معدلات التضخم مرتفعة بعناد، فقد يشكل ذلك تحدياً، فيما قد يؤدي تصاعد التوترات إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب، في حين أن الحلول السلمية يمكن أن تقلل الطلب عليه.

ودعا إلى أهمية البقاء على اطلاع وفهم المخاطر والمكافآت وتنويع المحفظة للتعامل مع سوق الذهب دائم التغير. وأن سوق الذهب معقد ومتقلب، مما يستدعي إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي خيارات استثمارية.