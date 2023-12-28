شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية والبنوك إجازة يوم الإثنين المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية.

كما قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وتصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.

كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.