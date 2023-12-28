البورصة المصرية والبنوك إجازة يوم الإثنين المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية

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وتصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.
كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.
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