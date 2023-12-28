شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع، الخميس، إذ بدأت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش 0.3 % ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرًا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا، إذ ارتفع 0.7 % مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5 %.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 % هذا العام الذي كان خلاله قطاعي التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداءً.