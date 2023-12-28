شكرا لقرائتكم خبر عن البترول:رفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز لـ14.5مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لوزارة البترول إنه تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال العام حيث تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، هذا وقد بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى منها حوالى 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق، وذلك بواقع 5ر34 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق، هذا إلى جانب نحو 4ر46 مليون طن استهلاك محلى من الغاز الطبيعى بزيادة نسبتها 1% على العام السابق حيث استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56% من اجمالى كميات الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز

تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2023 تحقيق ما يلى:

أولاً: نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة

ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية الى مايقرب من 4 آلاف محطة .

بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزاً.

ثانياً: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال العام في رفع اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية الى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة .

توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية ، وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى اليها الى 404 قرية تخدم مليون و 600 ألف أسرة ، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى الى نحو 537 قرية أخرى .

التوصيل للمنشآت التجارية والمصانع

تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و 58 مصنعاً.

التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات تسعى وزارة البترول جاهدة في التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2023 مايلى:

التقدم في تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والتي ساهمت في زيادة كبيرة فى أعداد المحطات إلى مايقرب من 1000 محطة تخدم نحو 534 الف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية

تدشين أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مارس والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى إطار تدعيم خطة الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة فى عملية التحويل فى سيارة واحدة متنقلة ، والآن هناك مركزين متنقلين أيضاً لكارجاس.

ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 97 مليون متر مكعب عام 2022 إلى حوالى 110 مليون متر مكعب عام 2023 بزيادة حوالى 14% كمؤشر على زيادة عدد المركبات المحولة وإقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود للسيارات.

تم وضع عدد من إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء .

تسليم رخصتين فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية الأولى لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد والرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة بنينسولا العالمية والتى ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.

تطوير مصافى تكرير البترول

استمراراً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتطوير وتحديث مصافى تكرير البترول، قطع قطاع البترول شوطاً كبيرا في انجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول باجمالى استثمارات 3ر7 مليار دولار بهدف انتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد منها، حيث يجرى حاليا اعمال التجهيز للتشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور تمهيداً لدخوله مرحلة الانتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro5، كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة اسيوط، وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع انشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .

هذا وقد تم الانتهاء قبل نهاية العام من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في اطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة، ويهدف المشروع الى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 1.2مليون طن سنوياً وبتكلفة 3.3 مليار جنيه، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا .