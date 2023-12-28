شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ..أهم مشروعات البتروكيماويات والتوجه للأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لدور قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري .. فقد شهد العام البدء في إجراءات تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لتعظيم القيمة المضافة بمنطقتى العلمين الجديدة ودمياط وشملت مجمعى انتاج السيليكون المعدنى وكربونات الصوديوم ( الصودا آش ) بالعلمين الجديدة ومشروعى الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بدمياط بإجمالى استثمارات يزيد عن 2 مليار دولار ، هذا بالإضافة الى الاستمرار في استكمال مراحل التنفيذ المختلفة لمشروعات انتاج الالواح الخشبية MDF من قش الأرز ، وإنتاج مشتقات الميثانول ، وإنتاج الايثانول الحيوى من المولاس بإجمالى استثمارات حوالى 630 ملايين دولار وذلك على النحو التالى :

- مشروع إنتاج كربونات الصوديوم Soda Ash

يهدف المشروع الى إنتاج 600 ألف طن سنوياً من الصودا أش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها، وجدير بالذكر أن مادة الصودا آش تدخل فى العديد من صناعات الزجاج والصابون والمنظفات والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة وغيرها من الصناعات.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا آش في 29 يناير2023.

- مشروع مجمع السيليكون المعدني

يهدف المشروع الى إنتاج45 ألف طن سنوياً من السيليكون المعدني للمشاركة في توفير احتياجات الصناعة المصرية بالإضافة إلى توفير ملايين من العملات الصعبة نتيجة الاستيراد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة في مصر والتي منها خام الكوارتز عالي النقاوة.. هذا وقد تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون فى 8 مايو2023.

- مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء (شركة موبكو-دمياط)

يهدف المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء كوقود نظيف هذا وقد تم توقيع اتفاق تنفيذ المشروع مع شركة سكاتك النرويجية خلال فعاليات مؤتمر المناخCop28 .. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم فى أغسطس2023 تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط لتنفيذ المشروع، كأول شركة تؤسس إلكترونياً في مصر وذلك ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مشروع إنتاج الميثانول الأخضر :

يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وذلك بين شركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" وشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى ، ويهدف لإنتاج وقود السفن الحيوى الأخضر ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولا ر، وقد تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك للمشروع الذى سيقام بميناء دمياط .

مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالبحيرة (شركة WOTECH)

يهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتمادا على 245ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو ..

مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط (شركة السويس لمشتقات الميثانول)

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج 87 ألف طن من مشتقات مادة الفورمالدهيد التي تدخل في العديد من الاستخدامات ، وذلك اعتماداً على مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر ومادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى 10 ألف طن سنوياً من مادة النفتالين فورمالدهيد المسلفن وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.

- مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي (ميناء دمياط).

يهدف المشروع إلى انتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي بالإضافة إلى إنتاج 130 ألف طن سنويا من مادة الفيناس والتي تستخدم كعلف حيواني، وذلك باستخدام 420 ألف طن/ السنة من المولاس المنتج بشركات السكر المصرية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى مع تصدير الفائض، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 120 مليون دولار.