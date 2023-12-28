شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها تصنيع أول حفار بترول.. مشروعات التصنيع المحلى والتوسع خارجياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لوزارة البترول أنه بالنسبة لقطاع التصنيع المحلى والتوسع خارجياً وزيادة القدرات، فإنه يعتمد قطاع البترول فى سياسته على تعظيم المكون المحلى فى المشروعات مما يدعم خطط الإسراع بها ومن المشروعات التى تم الإعلان عنها هذا العام :

تصنيع أول حفار بترول

الانتهاء من تصنيع أول حفار (صنع فى مصر) وذلك فى مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة باستثمارات بلغت 5ر6 مليون دولار، وقد تم تسليم الحفار إلي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

ويعد بدء تصنيع الحفارات محلياً خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الآبار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية ، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامي فيه الاقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً .. كما أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلى لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلى الذى تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية فى استراتيجيتها بما يساعد على تقليل الاستيراد وتوفير الانفاق بالعملة الاجنبية، كما يعد باكورة العمل على تصنيع الحفارات للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلى ومن ثم التصدير مستقبلا .

- افتتاح ورش بتروجت المتخصصة للانتاج والتصنيع بمنطقة أسيوط البترولية ، بطاقة حوالى 1800 طن سنويا تم تزويدها باحدث الإمكانيات من المهمات من الماكينات والمعدات و تلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة اسيوط البترولية من خلال تصنيع ٤ خزانات للبوتاجاز زنة 800 طن علاوة علي 17 مستودعا زنة 9000 طن بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري انشاؤه، وكذلك تصنيع 137 من المعدات زنة 3600 طن لوحدات الانتاج بمصفاة تكرير اسيوط للبترول .

- افتتاح الورش والمخازن الرئيسية لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش بعد تطويرها ، حيث تعد إحدى مناطق الدعم اللوجيستى التى تلبى جانباً كبيراً من متطلبات واحتياجات المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطط الوزارة فى إنشاء والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية.

- توقيع شركة بتروجت عقد المقاول العام لأعمال التوسعة الثانية لمرفق إنتاج ينبع بالمملكة العربية السعودية وذلك مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بقيمة 555 مليون ريال .

- وضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

تطوير وزيادة قدرات لمشروعات البنية الأساسية

مشروعات خطوط نقل الزيت الخام

تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خط نقل الزيت الخام (بدر/مسطرد) بطول 23 كم وقطر 26 بوصة بهدف رفع كفاءة الشبكة وزيادة معدلات تدفيع الخام لمعامل التكرير.. هذا وبلغت تكلفته 262 مليون جنيه.

مشروعات خطوط الغاز الطبيعي

تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ازدواج خط التينة غرب/ميت نما بطول 168 كم وقطر 42بوصة لنقل غازات منطقة حقل ظهر وتدعيم الشبكة القومية لمنطقة جنوب مصر وبإجمالي تكلفة حوالى 4 مليار جنيه.

مشروعات مستودعات التخزين

إنشاء مستودع التخزين الثامن (شركة ويبكو)

تم الانتهاء من مشروع مستودع التخزين الثامن بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الذى تديره شركة ويبكو بطاقة 660 الف برميل من اجل استيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، والوصول بالسعة التخزينية للزيت الخام بميناء الحمراء إلى 25ر2 مليون برميل ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 34 مليون دولار.