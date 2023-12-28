شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها المتواضعة بعد أسبوع تداول قصير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظت الأسهم الأمريكية على مكاسبها المتواضعة التي سجلتها خلال أسبوع تداول قصير في ظل وجود قليل من المحفزات الرئيسية لدفع حركة السوق، وكان الفائز الاكبر مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي اقترب من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 4,796 نقطة، مضيفاً حوالي 0.1%. فيما ارتفع مؤشري داو جونز الصناعي وناسداك المركب بحوالي 0.2%، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الثلاثة خلال 2023

على مدار العام الذي شارف على الاكتمال، ارتفعت جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بأرقام مزدوجة. وارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 24% بينما ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 13% وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بحوالي 44٪ حتى الآن هذا العام.

لايتطلع المستثمرون إلى تمديد فترة مكاسبهم حيث يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أسبوعه التاسع على التوالي من الارتفاع وهو ما سيمثل أفضل أداء له منذ عام 2004. وقد اكتسب المتوسط الرئيسي ما يقرب من 13٪ منذ الأول من نوفمبر.

رهانات المستمثرين

جاء ارتفاع الأسهم على مدى الشهرين الماضيين مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في مارس 2024 مع استمرار انخفاض التضخم قريبًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

الأسهم الفردية

في تحركات الأسهم الفردية ارتفعت أسهم شركة "نيويورك تايمز" بأكثر من 2% بعد أن رفعت سلسلة الصحف دعوى قضائية ضد "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

أزمة ساعات «آبل»

سمحت محكمة الاستئناف الأمريكية لشركة "آبل" باستئناف مبيعات ساعاتها الذكية الشهيرة وذلك بعد أن أصدرت محكمة قراراً الأربعاء الماضي بحظر عملية البيع. وكانت محكمة أمريكية قد أوقفت مبيعات الشركة من الساعات مؤقتًا بسبب نزاع بشأن حقوق براءة اختراع مع شركة التكنولوجيا الطبية "ماسيمو". وجرى وقف مبيعات ساعاتها من نوعي آبل واتش سيريس 9 وآبل واتش ألترا 2 في الولايات المتحدة. وانخفضت أسهم ماسيمو بأكثر من 6% بسبب الأخبار بينما ارتفع سهم آبل فوق الخط الثابت مباشرةً.

سندات الخزانة

استمرت عوائد سندات الخزانة في التراجع بمستويات لم تشهدها منذ يوليو حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي تسع نقاط أساس إلى 3.80٪ يوم الأربعاء.