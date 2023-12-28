الاقتصاد

“كيف تـصنع الشركات”.. ورشة عمل بجامعة جازان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان ممثلة بنادي ريادة الأعمال بالشراكة مع “منشآت” ورشة عمل بعنوان “كيف تصنع الشركات”.

وتأتي الورشة ضمن ما تقدمه “منشآت” من سلسلة من برامج لتمكين أندية ريادة الأعمال الجامعية، وذلك على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية.

وتهدف الورشة لتفعيل أندية ريادة الأعمال الطلابية، وزيادة مشاركة الطلاب، ورفع مستوى الوعي الريادي، وتنمية المهارات الريادية لدى طلاب وطالبات الجامعات، عبر تقديم العديد من البرامج المتخصصة والزيارات، وورش العمل، والمعسكرات، واللقاءات المتنوعة والتحديات الريادية.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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