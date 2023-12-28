“كيف تـصنع الشركات”.. ورشة عمل بجامعة جازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان ممثلة بنادي ريادة الأعمال بالشراكة مع “منشآت” ورشة عمل بعنوان “كيف تصنع الشركات”.

وتأتي الورشة ضمن ما تقدمه “منشآت” من سلسلة من برامج لتمكين أندية ريادة الأعمال الجامعية، وذلك على مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية.

وتهدف الورشة لتفعيل أندية ريادة الأعمال الطلابية، وزيادة مشاركة الطلاب، ورفع مستوى الوعي الريادي، وتنمية المهارات الريادية لدى طلاب وطالبات الجامعات، عبر تقديم العديد من البرامج المتخصصة والزيارات، وورش العمل، والمعسكرات، واللقاءات المتنوعة والتحديات الريادية.