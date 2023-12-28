“معادن” تعلن اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذا يعد أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

وأوضحت أن الاستكشاف حول منصورة ومسرة يركز على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وذكرت أن هذه النتائج تشمل تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن.

وأضافت أنها واصلت توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.

وذكرت أن نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، حددت المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسيا بمقاييس عالمية في السعودية، حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.

من جهته، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، إن معادن شرعت العام الماضي في أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم، وتعد هذه الاكتشافات دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية، ودعم التنوع في مصادر الدخل بما يتوافق مع رؤية 2030 وترسيخ التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي.

وأضاف ويلت أن هذا الاكتشاف لمنطقة الذهب الجديدة يعد دافعاً نحو اكتشافات لحمى الذهب في العالم وجزءاً رئيسياً من استراتيجية الشركة للنمو، حيث يتمتع الدرع العربي بإمكانات هائلة تتطلب المزيد من الاكتشافات ذات المستوى العالمي، ويعد هذا الاكتشاف الأول من بين العديد من الاكتشافات التي نتوقع تحقيقها في السنوات القادمة