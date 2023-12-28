شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 81.15 دولار لخام برنت و75.50 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 81.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.50 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم بعد انخفاض حاد فى الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والهند آخذ فى النمو، خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف بوتين - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جيشانكار- "إن حجم التجارة لدينا ينمو للعام الثانى على التوالى فى نفس الوقت وبوتيرة ثابتة، ومعدل النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضى"، بحسب ما أوردت وكالة تاس.

ومضى يقول "لقد تجاوزنا الحجم الإجمالي لنمو حجم التجارة، في العام الماضي خلال تسعة أشهر من هذا العام، من المؤكد أن هذه السلع تشمل الطاقة - النفط والمنتجات النفطية والفحم في المقام الأول، ولكن ليس هذه فقط؛ نحن أيضًا نعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".