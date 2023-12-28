شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.4% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24691 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 29877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.