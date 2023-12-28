شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: انجاز 99.5% من الأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الحصاد السنوي لوزارة السياحة والآثار عن معدل الانجاز بالمشروعات الأثرية الكبرى، من بينها المتحف المصري الكبير، وقال التقرير إن الموقف الحالي يتمثل فى إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و100% من التشطيبات الداخلية، و100% من أعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).

• نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

• تم الإنتهاء من وضع وتثبيت أكثر من 60% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية.

• بدء تنظيم جولات إرشادية بالمناطق التي استلمتها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، ويمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط تشمل الحدائق والمنطقة التجارية، منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي (مارس2023 ).

• الافتتاح التجريبي للدرج العظيم بالمتحف (ديسمبر 2023).

• افتتاح المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون (نوفمبر2023).

ب- مشروع تطوير حدائق قلعة صلاح الدين بنظام المصاطب: تم الإنتهاء من 90 % من الأعمال.

ج- متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: جاهز للافتتاح.

د- قصر محمد على بشبرا: جاهز للافتتاح.

هـ- المسجد المحلى برشيد: جاهز للافتتاح.