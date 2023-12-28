شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التصدير للرمل الأحمر من المجمع التعديني في غونان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية، كمرحلة أولى من المراحل التدريجية التي تستهدف استئناف تصدير الرمل والبحص من عدة مجمعات تعدينية معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات) جاء بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة، وعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المستثمرين، وعمل الأدلّة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.

وبيّنت الوزارة أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء اعتمدت على عدة معايير؛ منها قرب هذه المجمعات من المنافذ الحدودية، واستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من تطوير المجمعات التعدينية المستهدفة بالممكنات اللازمة لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.

وأفادت الوزارة بأنه تم إتاحة التقديم على خدمة إصدار تصريح للتصدير للمستثمرين الحاصلين على رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية عبر منصة تعدين، كما أنه سيتم تباعاً استئناف التصدير من المجمعات التعدينية المستهدفة للتصدير بعد اكتمال الإجراءات والدراسات اللازمة لذلك.