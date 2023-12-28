شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 2 مليار دولار في 2022.. الصراع في السودان يهدد صادرات الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد الذهب من أهم مصادر الدخل في السودان، إذ بلغت صادرات المعدن الأصفر 34.5 طن في العام الماضي، بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار، بينما بلغ الإنتاج المحلي نحو 41.8 طن في 2022.

ووفقا لبيانات سودانية، على لسان المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، بلغت إيرادات الذهب في السودان خلال العام الماضي نحو 150.9 مليار جنيه، بما يعادل نحو 253 مليون دولار.

إيرادات دون المستوى

رغم الإنتاج السوداني من الذهب إلى أن الإيرادات جاءت دون المستوى المستهدف الذي يبلغ نحو 190 مليار جنيه.

وبحسب إحصائيات غير رسمية من السودان، يعمل نحو 3 ملايين سوداني في التعدين الأهلي عن الذهب.

وتختلف طرق التنقيب والبحث عن الذهب في السودان في أماكن التعدين، لا سيما أن بعض الشركات العاملة في المجال تمتلك التكنولوجيا المتقدمة لاستخراج الذهب، فيما لا تمتلك شركات أخرى تلك التكنولوجيا.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ نشرته في منتصف مايو الماضي، تعاني صناعة الذهب في السودان من الانهيار نتيجة تصاعد الصراع.

وقال مبارك أردول: إن صناعة الذهب تعرضت للانهيار فيما توقفت الصادرات وتضررت معدات المعالجة، إلا أن عمليات استخراج الذهب لا تزال مستمرة.

وتعاني مناطق التعدين الأهلي من إهمال تام، إذ لا توجد خدمات طوارئ طبية، ويتعرض كثير من المعدنيين لإصابات خطيرة أثناء العمل، أو حوادث بسبب المعدات لعدم وجود أدوات السلامة.

ويعد السودان، وفق تصنيفات دولية وإقليمية، الدولة 15 من حيث إنتاج الذهب في العالم، والثالث في إفريقيا، لكن رغم ذلك لا تمتلك احتياطياً من الذهب.

أسعار الذهب في السودان

وسجلت أسعار الذهب في السودان اليوم الخميس ارتفاعا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان اليوم نحو 34778 جنيها سودانيا، بما يعادل 58.16 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 39745 جنيها سودانيا، ما يعادل 66.46 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان اليوم الخميس 29809 جنيها سودانيا، بما يعادل 49.85 دولار، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 278223 جنيها سودانيا بما يعادل 465.26 دولار.

وبلغ سعر الأوقية عيار 24 في السودان اليوم الخميس 2067 دولارا.