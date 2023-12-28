شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 450 متقدمًا للحصول على رخصة "فال" العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.

وأشارت الهيئة العامة للعقار أن عدد المتقدمين للحصول على الدورات، بلغ أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.

البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال

ولفت إلى أنها سترسل إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه، عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م.

وسيكون ذلك بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة.

واشترطت أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية -إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

برامج التدريب العقاري في السعودية

وأعدت البرامج التدريبية في المعهد العقاري السعودي، بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال.

وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (ستة أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.

كما وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول، وستفتح الطلبات للبرامج التدريبية للربع الثاني في نهاية مارس القادم.