شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع مع قرب نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023.

في حين يحوم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حول أعلى مستوى له على الإطلاق وسط آمال بخفض مبكر لأسعار الفائدة العام المقبل.

ارتفاع المؤشرات

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي خمس نقاط أو 0.01% عند الفتح إلى 37661.52 نقطة.

وفتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.86 نقطة، أو 0.10% إلى 4786.44 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.92 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 15142.10 نقطة عند الفتح.