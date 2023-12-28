شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: 10 مليارات دولار استثمارات صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 10جيجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 28-12-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها الكهرباء: 10مليارات دولار استثمارات صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 10جيجا وات، السياحة والآثار: انجاز 99.5% من الأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير...

الكهرباء: 10 مليارات دولار استثمارات صينية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 10جيجا وات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبين إحدى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة ستكون باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل الرئيس التنفيذى لتنظيم الاتصالات

استقبل الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التعاون والتكامل فيما بين الأجهزة من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات الذي يهم قطاع عريض من المواطنين في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.

السياحة والآثار: انجاز 99.5% من الأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير

كشف تقرير الحصاد السنوي لوزارة السياحة والآثار عن معدل الانجاز بالمشروعات الأثرية الكبرى، من بينها المتحف المصري الكبير، وقال التقرير إن الموقف الحالي يتمثل فى إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و100% من التشطيبات الداخلية، و100% من أعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).

تعرف على أبرز مشروعات الآثار والمتاحف التي تم افتتاحها خلال عام 2023

شهد عام 2023 افتتاح العديد من المشروعات الأثرية والمتاحف بعد ترميمها وتطويرها، نستعرضها في السطور التالية:

السياحة تعلن تفاصيل إجراءاتها للتعامل مع تداعيات الحرب على غزة على قطاع السياحة

كشفت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات الحرب على غزة على قطاع السياحة في مصر، وذلك في تقرير حصادها السنوي.

وزيرة التعاون الدولى تلتقى المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتعزيز الجهود المبذولة لدعم مقترحات الأكاديمية في مجالات التدريب وتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التنمية.

البترول: إنتاج 13 مليون طن منتجات وخامات تعدينية 2023

شهد قطاع التعدين تحقيق انجازات عديدة خلال عام 2023 حيث تم استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري على كافة المحاور سواء بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعدينى، ودعم التحول الرقمى في أنشطة القطاع ، والاستثمار في تطوير كوادر قطاع التعدين ، وهو ما يأتي من اجل اطلاق إمكانات هذا القطاع والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية ، وكانت اهم النجاحات على النحو التالى:

خفض 900 ألف طن سنويا من ثانى أكسيد الكربون.. أهم مشروعات التحول الطاقى

تتبنى استراتيجية قطاع البترول رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحسين الإنتاج، والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

استراتيجية متكاملة للبترول فى تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية.. تفاصيل

يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال تنفيذ استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجاً

أهمها تصنيع أول حفار بترول.. مشروعات التصنيع المحلى والتوسع خارجياً

قال تقرير لوزارة البترول أنه بالنسبة لقطاع التصنيع المحلى والتوسع خارجياً وزيادة القدرات، فإنه يعتمد قطاع البترول فى سياسته على تعظيم المكون المحلى فى المشروعات مما يدعم خطط الإسراع بها ومن المشروعات التى تم الإعلان عنها هذا العام :

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى خلال 3 أسابيع في التداولات الفورية

سجلت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية.

التنمية الصناعية تطرح 864 وحدة صناعية بمجمع حوش عيسى بالبحيرة كاملة التجهيزات

في إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاور تنموية بمحافظات مصر، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة حوش عيسى في محافظة البحيرة بإجمالي ٨٦٤ مصنع صغير كامل المرافق والتجهيزات تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية، ومن المقرر بدء سحب كراسات الاشتراطات بدءًا من يوم الإثنين القادم 1 يناير 2024 وحتى نفاذ الوحدات.