شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية يسجل 3155 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية إلي الارتفاع مرة أخرى، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3155 جنيها وسط هدوء نسبي في حركة الذهب بالأسواق بعد اضطرابات كبيرة الأيام القليلة الماضية





أسعار الذهب اليومعيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3155 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.





الذهب في البورصة العالمية سجلت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الخميس أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية، حيث يجد الذهب الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول والسيولة النقدية في الأسواق بسبب فترة العطلات السنوية.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2073 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من هذه المستويات بنسبة 0.1%.

يأتي هذا بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية استطاع الذهب خلالهم أن يخترق منطقة تذبذب التداولات بين 2000 – 2050 دولار للأونصة، ليغلق جلسة الأمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة، ولكنه يحتاج أن يغلق تداولات اليوم فوق مستوى المقاومة 2080 دولار للأونصة حتى يستطيع استكمال الارتفاع وصولاً إلى المستوى 2100 دولار الذي يعد مقاومة هامة للسعر.

الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.

الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.

في سياق آخر تشهد الأسواق اليوم بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 211 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 205 ألف، وقد تساهم هذه البيانات في حركة الأسواق اليوم وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية هذا الأسبوع بسبب العطلات.

هذا ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024