شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير تراجعا 1.02 دولار، أو نحو 1.3 بالمئة، إلى 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش في تعاملات ضعيفة.

وتراجعت العقود الآجلة تسليم مارس، والتي كانت تعاملاتها أكثر نشاطا 92 سنتا، نحو 1.2 بالمئة، إلى 78.62 دولار للبرميل.

أسعار النفط اليوم

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أو نحو 1.1 بالمئة، إلى 73.29 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، مع انحسار المخاوف بخصوص اضطرابات الشحن بطول مسار البحر الأحمر، حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأمس الأربعاء تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، مع بدء عودة شركات شحن كبرى لمسار البحر الأحمر.

أسعار الفائدة

كانت شركة الشحن الدنمركية "ميرسك" ذكرت اليوم الخميس، أن الشركة ستوجه جميع سفن الحاويات تقريبا التي تبحر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس من الآن فصاعدا.

وهناك توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2024، تعد إيجابية من منظور الطلب على النفط.

وأشار هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينج، أنه من المرجح أن تجرب السوق الاتجاه نحو الصعود مرة أخرى... ربما في أوائل العام الجديد، أيضا بناء على توقعات بانتعاش الطلب على الوقود بفضل التيسير النقدي في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الكيروسين خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي".

مخزونات الوقود

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن مخزونات الوقود اليوم الخميس، متأخرة ليوم واحد بسبب عطلة عيد الميلاد يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الأمريكية زادت 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، مقابل تقديرات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.