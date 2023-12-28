شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 218 ألفا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ارتفاعًا.

ويشير هذا إلى استمرار سوق العمل في التباطؤ، خلال الربع الرابع من العام.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية

وأشارت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت 12 ألف طلب إلى 218 ألفا للأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر.

وكان خبراء توقعوا زيادة إلى 210 آلاف طلب، فيما يتوقع الاقتصاديون أن تكون حملة رفع أسعار الفائدة قد وصلت إلى نهايتها.

ووسط تباطؤ نمو الوظائف وتضخم أكثر اعتدالا، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسات للمرة الثالثة على التوالي.

أسعار النفط اليوم

كانت سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير تراجعا 1.02 دولار، أو نحو 1.3 بالمئة، إلى 78.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش في تعاملات ضعيفة.

وتراجعت العقود الآجلة تسليم مارس، والتي كانت تعاملاتها أكثر نشاطا 92 سنتا، نحو 1.2 بالمئة، إلى 78.62 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أو نحو 1.1 بالمئة، إلى 73.29 دولار للبرميل.